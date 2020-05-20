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20.05.2020 - 10:37 | | DHA

Tekirdağ-İstanbul yolunda kısıtlama sonrası araç kuyruğu

Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından gece yarısından itibaren Tekirdağ’dan İstanbul’a gitmek isteyenler, uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Tekirdağ-İstanbul yolunda kısıtlama sonrası araç kuyruğu

Corona virüs tedbirleri kapsamında 15 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının gece yarasından itibaren kaldırılmasıyla Tekirdağ ile İstanbul arasında yoğun trafik oluştu. İstanbul’dan daha önce kentteki yazlıklarına gelenler, kısıtlamanın kaldırılmasının ardından gece yarısı yola çıkarak, İstanbul kara yolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluşmasına neden oldu.

Tekirdağ- İstanbul il sınırı olan Marmara Ereğlisi ve Silivri ilçeleri arasındaki kontrol noktasında, polis ve jandarma ekipleri, uygulamalarını sürdürdü. İstanbul’a gitmek için seyahat belgesi olanların geçişine izin verilirken, olmayanlar ise geri çevrildi. Araç kuyrukları, yer yer 4 kilometreyi buldu.

 

Damperi açılan hafriyat kamyonu hız tabelası direğini yerinden söktüSultangazi'de, sokağa çıkma yasağının son gününde boş yolda damperi açılan bir hafriyat kamyonu, çarptığı hız denetleme tabelesinin direği yerinden söktü.
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