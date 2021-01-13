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13.01.2021 - 09:39 | | AA

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'dan 'su tasarrufu' çağrısı

Gelen son dakika haberine göre; Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, yaşanan kuraklık nedeniyle suyun tasarruflu kullanılması çağrısında bulundu. Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle Tekirdağ'da da önceki yıllara göre yağışta ciddi bir azalma olduğunu belirtti.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'dan 'su tasarrufu' çağrısı

Bu azalmanın yüzeysel ve yeraltı sularında da kendini gösterdiğini aktaran Yıldırım, "Salgın sürecinde vatandaşlarımızın hijyen konusunda daha özenli davrandıklarını biliyoruz. Bu durum su kullanımını artırmaktadır. Muhakkak koronavirüsten korunmak için hijyen çok önemli. Hijyene dikkat edelim ancak su tasarrufunu da ihmal etmeyelim. Suyumuzu tasarruflu kullanarak az yağış almanın olumsuz etkilerini azaltabiliriz. Musluklarınız damlatıyorsa mutlaka tamir ettirelim. Araştırmalara göre damlayan musluklar günde 30-200 litre suyun ziyan olmasına sebep olmaktadır." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, tasarruf için çamaşır ve bulaşık makinelerinin tam doldurulup çalıştırılması, duş süresinin kısa tutulması, elleri yıkarken ve dişleri fırçalarken suyun boşa akıtılmaması çağrısında bulundu.

Su tankında biriktirilecek yağmur suyunun bahçe sulanması ve araba yıkanmasında kullanılabileceğini bildiren Vali Yıldırım, şunları kaydetti:

"Sebze ve meyvelerinizi akar suyun altında yıkamak yerine, bir kabın içinde yıkayalım. Yıkama sularını daha sonra çiçeklerimizi sulamak vs. için tekrar kullanalım. Bahçemizi sulamak için sabah ve akşamüstü gibi buharlaşmanın az olduğu saatleri tercih edelim. Aracınız çok kirlenmediyse su ile yıkamak yerine ıslak bezle silelim. Yıkamak gerekiyorsa geri dönüşümlü otomatik yıkama makinelerini tercih edelim. Tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Unutmayalım ki su, sadece insanlar için değil, bütün canlılar için hayati önem taşır. Suda diğer canlıların da hakkı vardır. Sokak hayvanlarının da hakkı olduğunu unutmayalım."

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