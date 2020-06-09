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09.06.2020 - 12:56 | | DHA

Tekirdağ'da astsubaya FETÖ'den gözaltı

İstanbul'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Tekirdağ'daki 95'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda görevli muvazzaf astsubay F.Ö., gözaltına alındı.

Tekirdağ'da astsubaya FETÖ'den gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın silahlı terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bulunan 95'inci Zıhlı Tugay Komutanlığı'nda görevli muvazzaf astsubay F.Ö. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, astsubay F.Ö.'yü birliğinde gözaltına aldı. Evinde arama yapılan F.Ö.'nün İstanbul'a gönderileceği belirtildi.

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