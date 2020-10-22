MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Tekirdağ'da bir kadın alkolden zehirlendi
ABONE OL
22.10.2020 - 15:05 | | İHA

Tekirdağ'da bir kadın alkolden zehirlendi

 Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde alkol aldığı iddia edilen bir kişi, zehirlendiği teşhisi ile hastaneye kaldırıldı. Sahte alkol kullandığından şüphelenilen kadının hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Tekirdağ'da bir kadın alkolden zehirlendi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde F.M. adlı kadın alkol zehirlenmesi teşhisi ile hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki ilk müdahalesinin ardından yoğun bakıma alınan F.M.’nin sahte alkol içtiği iddia edildi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili araştırma başlatırken, F.M.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

    Zabıta müdürünü bıçakla yaralayan çift tutuklandı! Aydın’ın Didim ilçesinde, iddiaya göre, halk pazarında izinsiz sergi açmaya çalıştıkları için kendilerine engel olmak isteyen Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu’na (44) bıçakla saldırıp, göğsünden yaralayan seyyar satıcı Bayram Tang (38) ve eşi Kudret Tang (35) polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Muhtarın testi pozitif çıktı, köyde iş yerleri ve cami kapatıldı

    Muhtarın testi pozitif çıktı, köyde iş yerleri ve cami kapatıldı

    Binlerce memur alınacak! İşte o ilanlar...

    Binlerce memur alınacak! İşte o ilanlar...

    Ankara'nın gündeminde...

    Ankara'nın gündeminde...

    KPSS polislik taban puanları2020 nedir? POMEM polislik KPSS hangi puan türünden alıyor?

    KPSS polislik taban puanları2020 nedir? POMEM polislik KPSS hangi puan türünden alıyor?

    Sıradaki Haber