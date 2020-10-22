22.10.2020 - 15:05 | | İHA
Tekirdağ'da bir kadın alkolden zehirlendi
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde alkol aldığı iddia edilen bir kişi, zehirlendiği teşhisi ile hastaneye kaldırıldı. Sahte alkol kullandığından şüphelenilen kadının hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde F.M. adlı kadın alkol zehirlenmesi teşhisi ile hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki ilk müdahalesinin ardından yoğun bakıma alınan F.M.’nin sahte alkol içtiği iddia edildi.
Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili araştırma başlatırken, F.M.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
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