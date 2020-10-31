MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika: Tekirdağ'da depremle ilgili provokatif paylaşıma tutuklama
ABONE OL
31.10.2020 - 17:05 | | DHA

Son dakika: Tekirdağ'da depremle ilgili provokatif paylaşıma tutuklama

Tekirdağ'da, sosyal medya hesaplarından İzmir'deki deprem ile ilgili provokatif paylaşımda bulunduğu belirlenen M.B.K. polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan M.B.K., tutuklandı.

Son dakika: Tekirdağ'da depremle ilgili provokatif paylaşıma tutuklama

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar 26 kişi hayatını kaybetti, 885 kişi yaralandı. Depremin ardından Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde oturan M.B.K., depremle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden provokatif paylaşımda bulundu. 

Paylaşımın ardından polis ekiplerince yakalanan M.B.K., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B.K, çıkarıldığı mahkemece, 'sosyal medya ve internet yoluyla, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu'ndan tutuklandı.

31 Ekim 2020 Günün Özeti Milliyet'te31 Ekim 2020 Günün Özeti Milliyet'te
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: İzmir depremindeki son durum! Can kaybı ve yaralı sayısı...

Son dakika: İzmir depremindeki son durum! Can kaybı ve yaralı sayısı...

SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

Son dakika: Süleyman Soylu, eşi ve kızı korona virüse yakalandı

Son dakika: Süleyman Soylu, eşi ve kızı korona virüse yakalandı

Sıradaki Haber