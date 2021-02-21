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21.02.2021 - 21:45 | | DHA

Tekirdağ'da feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

Tekirdağ'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atıp park halindeki otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Aydın Şirin hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde, Tekirdağ-Malkara karayolunun Bağlar rampasında meydana geldi. Tekirdağ yönüne seyreden Aydın Şirin yönetimindeki 34 RGR 59 plakalı otomobil, rampadan inerken iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği takla attıktan sonra yolun sağında park halinde bulunan 59 ADC 849 plakalı otomobile çarparak durdu.

Tekirdağda feci kaza 1 ölü, 1 yaralı


Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza kırım ekipler ters dönen otomobilde bulunan 2 kişiyi sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücü Aydın Şirin'in hayatını kaybettiği yanındaki Erdal A.'nın yaralandığı belirledi. Yaralı Erdal A., ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

    Sokak köpeklerinin öldüğünü gören hayvansever gözyaşlarına hakim olamadıAydın'ın Efeler İlçesinde, bahçesinde beslediği hayvanların dışında sokaklarda sahipsiz hayvanlara mama vererek besleyen Funda Küçük (40), zehirlenerek öldürülen köpekleri görünce çektiği video ile tepkisini gösterirken, gözyaşlarına hakim olamadı.
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