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19.10.2020 - 04:40 | | AA

Tekirdağ'da kamyonla işçi servisi çarpıştı! Ölü ve yaralılar var...

Gelen son dakika haberine göre; Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kamyonla işçi servisinin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da kamyonla işçi servisi çarpıştı! Ölü ve yaralılar var...

 

Durdu Ş'nin kullandığı 59 ZP 823 plakalı hafriyat yüklü kamyonla Bilgi Doğrular yönetimindeki 34 AAP 786 plakalı işçi servis minibüsü Misinli Mahallesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tekirdağda kamyonla işçi servisi çarpıştı Ölü ve yaralılar var...

Çarpışma sonucu devrilen minibüste bulunan işçilerden Seyhan Can hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü ile 13 işçi, ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tekirdağda kamyonla işçi servisi çarpıştı Ölü ve yaralılar var...

Can'ın cenazesi incelemenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Kırıkkale’de trafik kazasıKırıkkale’de hızını alamayan bir otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen başka bir otomobile çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarmak için zamanla yarıştı.
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