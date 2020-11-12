Tekne faciası kurbanları Mersin’de toprağa verildi

Dün sabah saat 05.50'de Adana'nın Karataş ilçesi 15 deniz mili açıklarında Yunanistan bayraklı bir tankerin çarptığı teknedeki 5 kişinin kurtarılması için bölgeye giden 3 Sahil Güvenlik botu ve bir Sahil Güvenlik Dalış Timi yaptığı arama kurtarma çalışmasında ilk olarak 4 kişinin, ardından da bir kişinin cansız bedenine ulaştı.

Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan balıkçılardan Fevzi Yardımcı, Recep Yıldız ve Suriye uyruklu Mohammed Laila’nın cenazeleri, yapılan otopsinin ardından Mersin’e getirildi. Merkez Toroslar ilçesi Güneykent Mahallesi'ndeki Güneykent Mezarlığına getirilen balıkçıların yakınları, cenazeler araçlardan indirilirken gözyaşlarına boğuldu. Burada yıkanan balıkçıların cenaze namazları ayrı ayrı kılınırken, balıkçıların yakınlarından bazıları fenalık geçirdi.

Balıkçılardan evli ve 4 çocuk babası 62 yaşındaki Recep Yıldız’ın çocukları sürekli gözyaşı dökerken, 32 yaşındaki Suriyeli Mohammed Laila’nın ise nişanlı olduğu ve nişanlısının bir hafta sonra Suriye’den Mersin’e geleceği öğrenildi.

Üç balıkçı, cenaze namazlarının kılınmasının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Tekne faciasında ölen kaptan Metin Büten'in cenazesi Silifke'de, diğer balıkçı 20 yaşındaki Volkan Vural ise Akbelen Şehir Mezarlığında toprağa verildi.

EVLİLİK YILDÖNÜMÜNDE TOPRAĞA VERDİ

Ölen 5 balıkçıdan biri olan 50 yaşındaki Metin Büten, Mersin’in Silifke ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Metin Büten’in bugün evlilik yıldönümü olduğu öğrenildi.

Gözyaşları içerisinde Silifke Devlet Hastanesi morgu önünde bekleyen yürüme engelli eşi Aşkın Büten, “Bugün gelecekti 4 gün oldu. Ben birkaç gün çalışıp geleyim dedi. Cenazesi geldi. Balık sefamı süreceğim dedi. Yardım edeceğim yedek kaptan olarak dedi. Bugün evlilik yıldönümümüzdü. 4 gün sonra kavuşacağım dedi bugün cenazesine kavuştuk” diye konuştu.

Silifke Devlet Hastanesi morgu önünde kaptanın yakınlarından bazıları fenalık geçirirken, oldukça bitkin ve üzgün görünen eşi Aşkın Büten taziyeleri kabul etti.