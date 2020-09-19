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19.09.2020 - 15:00 | | DHA

Teknede 29 kişi vardı! Batma anı görüntülendi

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesindeki Birecik Baraj Gölü’nde 29 kişinin ölümden döndüğü tur teknesinin alabora olduğu olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Yardıma gelen başka bir tekneden çekilen görüntülerde büyük panik yaşandığı görüldü.

Şanlıurfa Halfeti ilçesinde Fırat Nehri üzerindeki Birecik Baraj Gölü’nde, önceki gün 29 kişiyi taşıyan tur teknesi su alıp, alabora oldu. Teknedekilerin yardımınca, çevredeki diğer tur tekneleri yetişti. Suya düşen teknedeki 29 yolcu, uzatılan ipler ve atılan can yelekleriyle kurtarıldı. O anlar ise kameralara yansıdı. Alabora olan tekne ise kıyıya çekilerek, onarıma alındı.

Soruşturma sürerken, tur teknesinin alabora olduğu anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Yardıma giden bir tur teknesinden çekilen görüntülerde, su alan teknenin bir süre sonra yan yatıp, içindeki yolcuların çığlıkları arasında alabora olduğu görüldü. Suya düşen kişilere ise ip ve can yeleği atıldığı, bazı kişilerin ise yardım için göle atladığı ortaya çıktı.

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