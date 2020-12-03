Teknoloji ile sosyal bariyerleri aşıyorlar

Hayal Ortağım, İçimdeki Hazine, Yüz Yüze, İşaret Dilim gibi dijital servislerin yanı sıra Engelsiz Eğitim Programı, Engelsiz Spor, Turkcell Diyalog Müzesi, Engelsiz Akademi, Engelli Sporuna Destek gibi projeler de bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde 2015 yılından bu yana yürütülen Engelsiz Eğitim Programı sayesinde bugüne dek 120’ye yakın işitme, görme ve zihinsel engelli okulunda açılan donanımlı teknoloji sınıfları ve müzik, görsel sanatlar vb. meslek atölyeleri ile 70.000’e yakın öğrenciye ulaşıldı. Engelsiz Spor ile Türkiye genelinde okullara yapılan yatırımlarla 10.000’e yakın engelli öğrenciye imkan sunuldu.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Turkcell olarak geliştirdiğimiz teknolojilerle insanların hayatını iyileştirmek en büyük amaçlarımızdan biri. Aynı şekilde engelli bireylerin sosyal bariyerleri aşmalarına destek olmak ve fırsat eşitliği yaratma hedefiyle farklı alanlarda çalışmalar yürütüyoruz. Kurumsal sosyal sorumluluk projelerimiz ve erişilebilir uygulamalarımız ile insanlarımızın hayatlarına dokunabiliyor ve onlara ilham verebilmek adına hayata geçirdiğimiz projeler ile bir kişinin bile hayatında fark yaratıyorsak ne mutlu bize” dedi.