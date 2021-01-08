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08.01.2021 - 23:07 | | DHA

Tekstil fabrikasında 20 kadın işçi hastanelik oldu

Bursa'da, İnegöl Organize Sanayi bölgesindeki bir tekstil fabrikasında çalışan 20 kadın işçi boyadaki kimyasal gazdan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Tekstil fabrikasında 20 kadın işçi hastanelik oldu

Olay, saat 21.00 sıralarında İnegöl Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrika içerisinde duvar ve uyarı işaretlemeleri için boyama yapan kadın işçilerden 20'si fenalaştı.

İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde boyadaki kimyasal gazdan zehirlendiği tespit edilen işçiler, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tekstil fabrikasında 20 kadın işçi hastanelik oldu


Tedaviye alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

 

Toprağın altında ateş çıktı!Konya'nın Karapınar ilçesinin Kayalı Mahallesi'nde, toprak altından çıkan metan gaz kaynaklı ateş, paniğe neden oldu. Muhtar Muharrem Güdal, "AFAD da gelip inceledi. Burası daha önce sazlık ve bataklık olduğundan su da kuruduğu için metan gaz kaynaklı ateş çıktığını söyledi. İncelemelerini yapıp, bu bölgede önlem alacaklarını söylediler" dedi.
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