Tel Rıfat-Halep yolu rejime geçti

Halep’ten İdlib’e uzanan birçok köy ve kasabanın yanı sıra stratejik karayolları arasında bulunan, Halep’i, Nubl ve Tel Rıfat’a bağlayan 214 numaralı karayolu da Esad güçlerinin denetimine geçti. Rejim böylece, Tel Rıfat-Halep yolunu ele geçirmiş oldu. Rus ordusu da, rejimin kontrolüne geçen Şam-Halep yolu M5 hattına asker polis yığmaya başladı.

Rejimin Batı Halep’ten İdlib’e doğru ilerlemesi üzerine TSK, kuzeydeki Dara İzze’den başlayıp, İdlib’in güneyindeki Ariha Mastume’ye kadar uzanan bir dizi yeni üs kurdu. İdlib’in doğusuna adeta savunma hattı kuran TSK, M5 yoluna parelel olarak kurulan bu üsler ile rejim ilerleyişine duvar olmayı amaçlıyor.

YPG-Esad iş birliği

Halep’in kuzeybatısındaki Şeyh Akil çevresinde çatışmalar sürerken, TSK üssünün çevresi de önceki gün rejim tarafından hedef alındı. TSK gözlem noktalarından misliyle karşılık verdi. Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, terör örgütü YPG/PKK, Esad güçlerinin, Şeyh Akil Dağı çevresinde ilerleme girişimlerine Tel Rıfat kırsalından destek vererek, işgal ettiği bölgelerden muhaliflerin kontrolündeki bölgelere saldırı gerçekleştirdi. YPG, Şeyh Akil’de konuşlu TSK 3 no’lu gözlem noktasının da bulunduğu bölgedeki muhaliflere rejim güçleri ile eş zamanlı saldırdı. Muhalifler ağır silahlarla karşılık vererek saldırıları püskürttü.

12 gözlem noktası

Suriye rejiminin ilerlemesi ile TSK’nın bölgede konuşlu gözlem ve üs noktaları rejim kontrolündeki bölgelerde kaldı. TSK, Astana ile kurduğu 12 gözlem noktasının dışında, rejimin saldırılarını sürdürmesiyle 16 tane de konuşlanma noktası oluşturdu. Toplam 28 noktanın 12’si rejim kontrolündeki bölgeler içinde kaldı. TSK’nın Morek 9 nolu üssü, Surman 8 nolu üssü, Tel Tukan 7 nolu üssü, Tel Eys 6 nolu üssü, Rasihidin 5 nolu üssü, Anadan 4 nolu üssü, Maar Hitat’taki üs, Serakib’te kurulan 4 ayrı askeri nokta ve Atarip 46. Alay üssü rejim kontrolündeki bölgede kaldı.

Ortak devriyeler

Türkiye ile Rusya, İdlib’de yaşanan gerilimin ardından bir süredir ara verdiği Fırat’ın doğusundaki ortak devriyelere dün tekrar başladı. Resulayn’ın doğusundaki Dırbesiye’de TSK ve Rus zırhlıları ortak devriye attı. Menbiç’in kuzeybatısındaki köylerde ve Tel Rıfat kırsalında Suriye Milli Ordusu (SMO) ile YPG/PKK arasında da şiddetli çatışmalar yaşandı. SMO ve rejim güçleri arasında, Menbiç ve El-Bab karayolu üzerinde çatışmalar yoğunlaşırken, beş rejim askerinin öldürüldüğü bildirildi.

Rus uçakları hastane vurdu

Rus savaş uçakları, Halep’in batısındaki Dare İzze’yi bombaladı. Bombardımanda Firdevs ve Kinana hastaneleri hedef alındı.

Saldırı sonucu iki hastane tamamen hizmet dışı kalırken, bir hastane bekçisi yaralandı. Esed güçlerinin, Afrin-İdlib bağlantısını koparabilmek için Dare İzze’ye ilerlemek istemesi halinde, ilçeye Rus hava saldırılarının artması bekleniyor.