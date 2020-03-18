Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK'lı teröristler Afrin'e saldırdı: 5 ölü

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği boşaltmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden, Afrin ilçe merkezindeki sivilleri hedef aldı.

Çok namlulu roketatarlarla düzenlenen saldırılarda 5 sivil öldü, 7 sivil yaralandı.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Afrin ilçe merkezi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 18 Mart 2018'de YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılmıştı.

Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürüyor.

Terör örgütü, Afrin ve Azez'de Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) kontrolündeki sivil yerleşimleri sık sık hedef alıyor.

Teröristler, son olarak 29 Ocak'ta Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin ilçe merkezini çok namlulu roketatarlarla hedef almış ve 4 sivili yaralamıştı.

Saldırıların Afrin ilçe merkezinin terör örgütü YPG/PKK’dan kurtarılmasının ikinci yıl dönümünde yapılması dikkat çekti.