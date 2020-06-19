Telafi eğitimi nedir, zorunlu mu? Telafi eğitimi ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafi eğitim ile ilgili açıklamalarda bulundu. Milyonlarca öğrencinin merakını gideren Bakan Selçuk telafi eğitim ne zaman başlayacağını ve zorunlu olup olmadığı hakkında konuştu. İşte telafi eğitim hakkında bilinmesi gerekenler...

TELAFİ EĞİTİMİ NEDİR?

Bakan Selçuk açıkladı:

"Telafi eğitimi, normal eğitimin dışında bir eğitim. Yani normal eğitimin kurallarının dışında bazı kurallar da söz konusu olabilir. Daha esnek olabilir."

TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Telafi eğitimi devlet okullarında 31 Ağustos 2020'de başlayacak. Peki Telafi eğitim zorunlu olacak mı?

TELAFİ EĞİTİM ZORUNLU MU?

Velilerin istememesi durumunda öğrenciler telafi eğitimlerine katılmayabilir mi?" sorusu üzerine Selçuk, şöyle konuştu:

"Böyle bir durumda velimizi zorlayarak ya da birtakım koşullar öne sürerek bir ortam elbette oluşturmayız. Bizden beklenen şey, çocukların ihtiyacı olan eksiklikleri tamamlamak, ek tedbirler almak isteyen velilerimiz için birtakım ortamlar sağlamaktır. Mesela destekleme yetiştirme kursları da hazırlıyoruz. Okul saatlerinin dışında da çocuklarımız eğer fazladan telafi ya da destek isterlerse bu tür çalışmalarımız da zorunlu olmayan şekilde, destekleme ve yetiştirme kurslarımız da olacak. Telafi eğitimi, normal eğitimin dışında bir eğitim. Yani normal eğitimin kurallarının dışında bazı kurallar da söz konusu olabilir. Daha esnek olabilir."

Çocukları özel okulda okuyan velilerden Covid-19 sürecinde yüz yüze eğitim için ağustosu erken bulan veya okulların açılış tarihi için endişe edenlere nasıl bir mesaj göndermek istersiniz?" sorusunu cevaplayan Selçuk, "Velilerimiz, elbette çocuklarının durumlarını izliyor, gözlüyorlar. Bu tür bir şey olduğunda, özel okulların da hepsi belli bir tarihte başlayacak diye bir şey söz konusu değil. Eğer istemeyen, gerekli görmeyen bir velimiz söz konusuysa bununla ilgili başka seçenekleri de elbette düşünebilirler. Yani illa şu tarih olacak diye bir şey özel okullar için de söz konusu değil. Yani süreç içerisinde velilerimizin kendilerini rahat hissedeceği gerekirse tatilleri konusunda farklı kararlar verebilecekleri birtakım açıklamalar yapma fırsatımız da olacak." şeklinde konuştu.