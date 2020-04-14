Telefon dolandırıcısı suçüstü yakaladı!

Kadirli ilçesinde yaşayan A.Y.'yi 10 Nisan günü cep telefonuyla arayan bir kişi, kendisini polis olarak tanıtarak, evdeki para ve altınları istedi. A.Y.'nin ihbarıyla harekete geçen Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, para ve altınları almaya gelen C.E.'yi suçüstü yakaladı. Kısa süreli kovalamacayla yakalanan C.E.'nin üzerinde, 2 cep telefonu ile M.A. adına düzenlenmiş 4 banka dekontu bulundu.

M.A.'nın Mersin'in Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 630 bin TL dolandırıldığı yönüde şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan C.E., adliyeye sevk edildi.