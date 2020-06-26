26.06.2020 - 12:07 | | DHA
Telefondan eskort dolandırıcılığına 7 gözaltı
Denizli'de, telefon üzerinden eskort için arayanları dolandırdıkları ileri sürülen 1'i kadın 7 kişi, operasyonla gözaltına alındı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefon üzerinden eskort dolandırıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 1'i kadın 7 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.
Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu. Şüphelilerin, internete telefon numarasıyla kadın fotoğrafı koyduğu, böylelikle kendileriyle iletişim kuran vatandaştan para isteyip dolandırdığı öğrenildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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