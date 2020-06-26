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26.06.2020 - 12:07 | | DHA

Telefondan eskort dolandırıcılığına 7 gözaltı

Denizli'de, telefon üzerinden eskort için arayanları dolandırdıkları ileri sürülen 1'i kadın 7 kişi, operasyonla gözaltına alındı.

Telefondan eskort dolandırıcılığına 7 gözaltı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefon üzerinden eskort dolandırıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 1'i kadın 7 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu. Şüphelilerin, internete telefon numarasıyla kadın fotoğrafı koyduğu, böylelikle kendileriyle iletişim kuran vatandaştan para isteyip dolandırdığı öğrenildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sayıları her geçen gün artıyor! Günden güne çürüyorlar...Antalya'da, icra yoluyla yediemin depolarına çekilerek yazın güneş, kışın yağmur altında çürümeye terk edilen araçların sayısı her geçen gün artıyor. Araçların bir kısmı ise ruhsat sahibi, haciz işlemi öncesinde aracın motorundan direksiyon simidine değerli parçaları söküp yasa dışı yollarla sattığı için yıllarca satılmadan çürümeyi bekliyor.
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