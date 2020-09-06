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06.09.2020 - 10:21 | | İHA

Telefonun bataryası ellerinde patladı!

Bursa'da lüks telefonun şişen bataryası çıkarılırken alev aldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Telefonun bataryası ellerinde patladı!

Olay, geçtiğimiz gün merkez Osmangazi ilçesindeki bir telefoncu dükkanında meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, telefonun şişen bataryasını çıkaracağı sırada bataryadan dumanlar yükselmeye başladı. Sonrasında alev alan bataryayı elleriyle telefondan çıkaran adam, telefonu yanmaktan son anda kurtardı. Yanan bataryayı yere atan adam paspasla bataryayı söndürmeyi başardı.

Telefonun bataryası ellerinde patladı

15 yıldır bu işi yaptığını ve ilk defa başına böyle bir şey geldiğini belirten iş yeri sahibi Yusuf Kara, "Benim mesleğim yıllardır telefon tamiri yapmak. Birçok telefonu tamir ettim hiçbir sıkıntı olmadı. O gün sevdiğim bir müşterim telefonunu getirdi, bataryası şişti. Ben de telefonu açıp içerisindeki bataryayı çıkaracağım sırada bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Sonra alev aldı. Telefon zarar görmesin diye yanan bataryayı yere attım. Paspasla söndürdüm. Az daha dükkanı da yakacaktı" dedi.

Barınaktaki bu görüntülere tepki yağıyorİZMİR'in Tire Belediyesi Köpek ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hayvanseverler, köpeklerin kötü koşullarda bakıldığını öne sürüp tepki gösterdi. 1 yıldır hayvan hakları için mücadele verilen ve pek çok kez gündeme gelen barınakta, belediyenin söz verdiği gibi; hayvanların yaşam koşullarını bir an önce düzeltmesi isteniyor.
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