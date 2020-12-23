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23.12.2020 - 14:57 | | İHA

Telefonun içinden uyuşturucu çıktı!

Şanlıurfa’da uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 3 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca ve cep telefonu içerisinde gizlenmiş 50 gram eroin ele geçirildi.

Telefonun içinden uyuşturucu çıktı!

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında narkotik motorize timleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 3 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet hassas terazi ve cep telefonu içerisinde gizlenmiş 50 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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