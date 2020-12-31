MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Telefonunu alamadıkları genci dövüp, tüfekle vurdular!
ABONE OL
31.12.2020 - 10:37 | | DHA

Telefonunu alamadıkları genci dövüp, tüfekle vurdular!

Gaziantep’te H.A. adlı genç, sokak ortasında yolunu kesip, cep telefonunu isteyen 5 kişiye direnince önce dövüldü ardından tüfekle vurularak, yaralandı. Saldırı anı güvenlik kameralarınca kaydedilirken, olaydan sonra kaçan şüphelilerden 4'ü yakalandı.

Telefonunu alamadıkları genci dövüp, tüfekle vurdular!

Olay, 22 Aralık günü, Tekstilkent Mahallesi'nde yaşandı.  H.A.'nın yolu, sokakta yürüdüğü sırada 5 kişi tarafından kesildi. H.A. cep telefonunu isteyen gruba olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine şüpheliler H.A.'ya saldırdı. Gruptaki bir kişi de H.A.'ya tüfekle ateş açtı. Yaralanan H.A. yere yığılırken, şüpheliler kaçtı. İhbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan H.A. tedaviye alındı.

Polis ise kaçan şüphelileri yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonunda kimlikleri saptanan şüphelilerden 4'ü adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alına A.K., M.A., S.Ç. ve T.Ö., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'yağmaya teşebbüs' ve 'ateşli silahla yaralama' suçlarından tutuklanarak cezaevine koyuldu. Polis, kaçan 5'inci şüpheliyi arıyor.

 

 

O konuşursa Muhsin Yazıcıoğlu suikasti çözülecek! FETÖ'nün kilit ismi yakalandı!İstanbul’da düzenlenen operasyonda, FETÖ’nün en kritik isimlerinden Kamil Bakum ve Eşref Üstünova gözaltına alındı. FETÖ’nün avukatlardan sorumlu mahrem imam olan Kamil Bakum, Muhsin Yazıcıoğlu’nun düştüğü helikopterden cihazları söken iki astsubayın avukatlığını yapan Mustafa Atalar’ı yönlendiren kişi olarak da aranıyordu. FETÖ itirafçısı olan, Abdullah Önder’de, ‘Bakum’un da aralarında bulunduğu 6 isim konuşursa, Muhsin Yazıcıoğlu suikasti çözülür’ demişti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Telefonunu alamadıkları genci dövüp, tüfekle vurdular!

Telefonunu alamadıkları genci dövüp, tüfekle vurdular!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Değişti...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Değişti...

Polise ateş edip kaçtı! Ortalık karıştı

Polise ateş edip kaçtı! Ortalık karıştı

Fabrikada şok görüntü! Hepsi ele geçirildi

Fabrikada şok görüntü! Hepsi ele geçirildi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet