Telkin Ne Demek? Telkin Etmek, Telkinde Bulunmak Ve Telkin Vermek Ne Anlama Gelir?

Köken olarak Arapçadan gelmekte olan telkin kelimesi, talkin'den evrilmiş olup, öğretme, yol gösterme anlamlarına gelmektedir.

Telkin Ne Demek?

TDK'ya göre telkin kelimesinin anlamı, bir duyguyu bir düşünceyi karşıdakine aşılama, öğretici olma, yol ve çıkış gösterme anlamlarına gelmektedir. Ayrıca empoze etmek anlamında da kullanılabilir. Bu işlem bilinç ve algı devre dışında iken Yapılmaktadır. Konunun özü bilinçaltı ile ilgilidir. Kabaca tohumlama ismi verilen bu işleme subliminal tabiri koymak uygundur.

Telkin Etmek, Telkinde Bulunmak ve Telkin Vermek Ne Anlama Gelir?

TDK'ya göre düşünceyi kontrol altına alma eylemi olarak kullanılmakta olan telkin, psikoterapotik yaklaşımların içinde en sık kullanılanıdır. Kişinin bu telkine açık olup olmaması ve telkin eden kişinin bu konuyla ilgili deneyimi ve bilgisi telkinin başarısını belirler. Ayrıca dinen de telkin sünnet olarak belirtilmiştir.