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14.10.2020 - 16:06 | | İHA

TEM Otoyolu Bolu Dağı yol çalışması nedeniyle kapatıldı

 TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti derz çalışması nedeniyle 1 ay süreyle kapatıldı. Trafik ekiplerinin yolu kapatma anları havadan görüntülendi.

TEM Otoyolu Bolu Dağı yol çalışması nedeniyle kapatıldı

TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönünde başlayan derz yenileme çalışması nedeniyle Kaynaşlı Gişeleri ile Abant Kavşağı 1 ay süreyle trafiğe kapatıldı.

Trafik ve karayolları ekipleri çalışma nedeniyle Ankara istikametine seyir halinde olan sürücüleri Kaynaşlı Gişeleri’nden D-100 Karayolu’na yönlendirildiler. D-100 karayolunun Bolu Dağı kesimini kullanan sürücüler, otoyola Abant Kavşağı'ndan giriş yapabilecekler.

Otoyolun Ankara yönünde 1 ay sürecek çalışmanın 14 Kasım'da tamamlanması bekleniyor.

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