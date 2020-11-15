TEM Otoyolu'nda minibÃ¼s takla attÄ±: 2 aÄŸÄ±r yaralÄ±

15.11.2020 - 02:15 | | DHA
TEM Otoyolu'nda minibüs takla attÄ±: 2 aÄŸÄ±r yaralÄ±
BaÅŸakÅŸehirÂ TEM Otoyolu'nda panelvan minibÃ¼sÃ¼n sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n kontrolÃ¼nden Ã§Ä±karak takla atmasÄ± sonucu meydana gelen kazada yola savrulan 2 kiÅŸi aÄŸÄ±r yaralandÄ±.Â
Kaza, BaÅŸakÅŸehir TEM Otoyolu AltÄ±nÅŸehir geÃ§iÅŸinde 00.30 sÄ±ralarÄ±nda yaÅŸandÄ±.34 BM 627 plakalÄ± panelvan minibÃ¼s sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n kontrolÃ¼nden Ã§Ä±karak takla attÄ±. MinibÃ¼ste bulunan 2 kiÅŸi takla atmanÄ±n etkisiyle yola fÄ±rladÄ±. KazayÄ± gÃ¶revlerin haber vermesiyle olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Â
SaÄŸlÄ±k ekipleri tarafÄ±ndan olay yerinde ilk mÃ¼dahalesi yapÄ±lan yaralÄ±lar, ambulansla alÄ±narak hastaneye Â kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Kazada hurdaya dÃ¶nen panelvan minibÃ¼s Ã§ekici yardÄ±mÄ±yla olay yerinden kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Polis kazayla ilgili Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.