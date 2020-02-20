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20.02.2020 - 22:26 |

TEM otoyolunu kilitleyen kaza

TEM otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan TIR yola devrildi. İstanbul istikameti bir süre trafiğe tamamen kapandı.

TEM otoyolunu kilitleyen kaza

Kaza, Anadolu TEM Otoyolu Sapanca ilçesi mevkiinde meydana geldi. 45 yaşındaki Mehmet B. idaresindeki 27 V 4201 plakalı TIR İstanbul istikametine doğru seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan tır yola devrildi. Kaza sebebiyle Anadolu TEM Otoyolu İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapandı.

Kazada hafif yaralanan TIR sürücüsüne sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekiplerce yapılan çalışmalar sonucu TIR devrildiği yerden kaldırıldı. Kısa süreli trafiğe kapanan ve yoğunluğun oluştuğu kaza bölgesinde polis ekiplerince araçların geçişi kontrollü olarak sağlanmaya devam ederken, karayolları ekiplerince ise ulaşımı tekrar tamamen açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

    TEM otoyolunu kilitleyen kazaTEM otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan TIR yola devrildi. İstanbul istikameti bir süre trafiğe tamamen kapandı.
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