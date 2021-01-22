TEMA’dan Toprak Dede anısına yeni proje

Projenin detayları ise TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Aytaç tarafından duyuruldu. Projenin, Doğu Karadeniz bölgesindeki doğal yaşlı ormanların belirlenmesi, haritalanması, yapısal özelliklerinin ortaya konulması ve koruma statüsüne alınmasını hedeflendiğini belirten Aytaç şunları kaydetti: “Çalışmalar için İstanbul Cerrahpaşa Orman Fakültesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi’nde doğal yaşlı ormanlar konusunda çalışan hocalardan ve TEMA Vakfı Bilim Kurulu üyelerinden destek alacağız. Belirlenen her bir alan için arazi çalışmaları gerçekleştirilecek, ormanı yapısı, doğal yaşı orman uygunluğuna ilişkin özellikleri incelenecek ve bu özelliklerine göre ormanlar tanımlanacak. Arazide elde edilen verilerin uygulamaya konulması için Orman Fakülteleri, Orman Genel Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü uzmanlarının katılacağı bir çalıştay düzenlenecek.”