Temaslı sporda pandemi krizi

GÖKHAN KAM / İSTANBUL

'Unutulduğumuzu düşünüyoruz' diyen aikido salonu işletmecisi Oğuzhan Ulvi Başkurt, Ataşehir, Bahçelievler ve Kağıthane'deki 3 spor merkezinde de faaliyetleri durdurmak zorunda kaldıklarını ancak kira gibi masrafların sürdüğünü belirtti. Bu süreçte ciddi sayıda üye kaybı yaşadıklarından yakınan Başkurt, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 Mart itibari ile faaliyetlerimizi geçici olarak sonlandırmak zorunda kalmışlık. Eylül 2020'de temassız olacak şekilde 2 ay tekrar faaliyetlerimizi başlatmıştık. Fakat Kasım 2020 itibari ile alınan önlemler gereği tekrardan faaliyetlerimizi geçici olarak durdurmak zorunda kaldık. Bine yakın üyemiz var. Herkes üyeliğini dondurdu. Yeni üye kazanmamız lazım. Çünkü kiramız ve faturalarımız her şeyimiz işlemeye devam ediyor.

TEMASLI DİYE

Aikido temaslı bir spor. Spor salonları açık ancak aikido'nun birebir temasının olması, çocukların hafta içi 13-16 arası izinli olması, 18 yaş altı ve genel hafta sonu sokağa çıkma yasakları bizim gibi profesyonel özel spor salonu işletmelerini zor bir süreçle karşı karşıya bıraktı. 1 yıldır iş yapamıyoruz. Nasıl olsa geçecek diye dayandık. Ancak bıçak kemiğe dayandı. Bize de restoranlara olduğu gibi ciro kaybı kaynaklı destek verilsin. Feryadımızı birileri duysun yoksa batacağız." dedi.

"1 SENEDİR NEFESİMİZİ TUTUYORUZ"

Özel aikido salonu işletmecisi ve aikido teknik direktörü Zühtü Akıllı da, "En büyük sıkıntımız öğrenci sayısının yüzde 10'a kadar düşmüş olması. 1 senedir nefesimizi tutuyoruz. Benim de dayanabilecek gücüm kalmadı. Neyimizi satarak kiramızı ödeyeceğiz. Nasıl bir deprem veya kriz olduğunda yardımlaşma söz konusu oluyorsa bu konuda da devlet bu alana el atmalı. Benim işletmem kapalı. Yakın temas teknikleri hepsi yasak. 1 lira gelirim olmadan masraflarımı ödemeyi sürdürüyorum. Mali müşavirime ücretini ödüyorum. Vergimi veriyorum" diye konuştu.