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16.04.2020 - 06:38 | | İHA

Son dakika haberler: TEM'de feci kaza! Bariyerlere ok gibi saplandı

Son dakika haberlere göre, Başakşehir TEM Otoyolu Mahmutbey gişelerine varmadan kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere saplandı. Ok gibi saplanan otomobilde sıkışan kişiler itfaiye ekiplerince kurtarıldı, kazada 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

Son dakika haberler: TEM'de feci kaza! Bariyerlere ok gibi saplandı

Kaza, saat 05.00 sularında Başakşehir TEM Otoyolu Edirne istikameti Mahmutbey Gişelerine varmadan meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Başakşehir’den Esenyurt’a giden Gökhan isimli şahıs idaresindeki 34 AJM 943 plakalı otomobil, yol ayrımında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere ok gibi saplandı. Kazada sürücü ile Ercan Kılıç, Levent Gülyağı sıkışarak yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. olay yerine gelen polis yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri araçta sıkışan 3 yaralıyı kurtarma çalışmalarına başladı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından Ercan Kılıç, ağır yaralanan Gökhan isimli sürücü ve Levent Gülyağı itfaiye ekiplerince çıkarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalenin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Ardından hurdaya dönen araç, olay yerine sevk edilen çekici yardımıyla kaldırıldı.

Son dakika haberler: TEMde feci kaza Bariyerlere ok gibi saplandı



Öte yandan bariyerlere saplanan otomobilin tavanın tamamının koptuğu, parçalarının etrafa saçıldığı görüldü.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Önce kurşunladı, sonra boğazını kestiRize'nin Fındıklı ilçesinde Savaş. D., tartıştığı kız arkadaşı Gamze Palaya tabancayla ateş etti. Kurşunların isabet etmediği Pala'yı ardından boynundan bıçaklayarak öldüren saldırgan, kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı.
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