MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri TEM'de feci kaza! Çifti ölüm ayırdı
ABONE OL
27.12.2020 - 20:36 | | DHA

TEM'de feci kaza! Çifti ölüm ayırdı

Bolu'da, TEM yolunda otomobilin arkadan çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü Mustafa E. (77) hayatını kaybetti, Emine E. ise yaralandı. Takla atan otomobilin sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında TEM yolunun Yeniçağa mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Mustafa Y. yönetimindeki 34 DNK 734 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Mustafa E.'nin kullandığı 14 DG 471 plakalı hafif ticari araca hızla çarptıktan sonra takla attı.

Takla atan otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, hafif ticari aracın sürücüsü Mustafa E. olay yerinde yaşamını yitirdi, eşi Emine E. ise yaralandı. Emine E., ihbarla gelen 112 Acil ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

TEMde feci kaza Çifti ölüm ayırdı

Mustafa E.'nin cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobilin çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü öldü, eşi yaralandıBolu'da, TEM yolunda otomobilin arkadan çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü Mustafa E. (77) hayatını kaybetti, Emine E. ise yaralandı. Takla atan otomobilin sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan Dernekler Kanunu ile ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan Dernekler Kanunu ile ilgili açıklama

SGK'dan 24 ay maaş! Başvuru yapanlar...

SGK'dan 24 ay maaş! Başvuru yapanlar...

Çin menşeli Sinovac aşısı kime nasıl uygulanacak?

Çin menşeli Sinovac aşısı kime nasıl uygulanacak?

Son dakika! Bakan Koca duyurdu: Aşıların gelişi bir iki gün ertelendi

Son dakika! Bakan Koca duyurdu: Aşıların gelişi bir iki gün ertelendi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet