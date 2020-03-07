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07.03.2020 - 18:25 |

TEM'de feci kaza! Otomobil düştü, TIR asılı kaldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM yolunda, 2 otomobil ve 1 TIR'ın karıştığı zincirleme kazada, otomobillerden biri viyadükten düştü, TIR asılı kaldı. Kaza nedeniyle TEM yolunun Ankara yönü ulaşıma kapandı.

TEM'de feci kaza! Otomobil düştü, TIR asılı kaldı

Kaza, saat 17.00 sıralarında, TEM yolu Körfez geçişi Hamzadere Viyadüğü'nde meydana geldi. 2 otomobil ve 1 TIR çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobillerden biri viyadükten düştü. TIR da asılı kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TEMde feci kaza Otomobil düştü, TIR asılı kaldı



Kaza nedeniyle TEM yolunun Ankara yönü trafiğe kapanırken, sağlık görevlileri yaralılara müdahale etmeye başladı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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