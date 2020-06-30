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30.06.2020 - 09:32 | | İHA

TEM’de TIR'lar çarpıştı! Sürücüler yaralandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde TEM otoyolunda bir TIR'ın başka bir TIR'a çarpması sonucu araç sürücüleri yaralandı.

TEM’de TIR'lar çarpıştı! Sürücüler yaralandı

Alınan bilgiye göre, kaza, Adana-Mersin TEM otoyolu Sucular Viyadüğünde meydana geldi. Adana’dan Mersin istikametine seyir eden sürücüsü öğrenilemeyen 38 B 440 İran plakalı TIR'a Cuma K. idaresindeki 33 ABK 972 plakalı TIR arkadan çarptı.

Kazanın şiddeti ile iki araç kontrolden çıkarak refüje çarparak durabilirken, 38 ABK 972 plakalı buğday yüklü TIR'ın sürücüsü Cuma K. şoför kabinine sıkıştı. Olay yerinden işe gitmek için servisle seyir eden Mersin Büyükşehir Belediyesi işçileri kazazedelerin yardımına koştu.

Kaza yapan şoför, itfaiye ve işçiler tarafından çıkartılarak Tarsus Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Hastanede tedavi altına alınan yaralı 2 şoförün de hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Olay yerine gelen polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

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