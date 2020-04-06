Temel İhtiyaç Desteği sonuçları ne zaman açıklanacak? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz 10.000 TL kredi başvuru ekranı!

Temel İhtiyaç Desteği başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi imkanı ile ilgili bir ortak açıklama yaptılar. 36 ay vadeli 10 bin TL Temel İhtiyaç Desteği başvuruları internet ortamında yapılabiliyor. Vatandaşlar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki Temel İhtiyaç Desteği kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Başvuruların değerlendirilmesinden sonra kredi kullanımı uygun bulunan müşterilere kredi imkanı sağlanacak.

İŞTE ÖDEME TABLOSU ÖRNEĞİ

Kredi Tutarı: 10.000

Toplam Vade:36 AY

Ödemesiz Dönem: 6 ay

Taksit Tutarı(Sonraki 30 ay boyunca) :376 TL

Kredi Tutarı: 7.500

Toplam Vade:36 AY

Ödemesiz Dönem: 6 ay

Taksit Tutarı(Sonraki 30 ay boyunca) :282 TL

Kredi Tutarı: 5.000

Toplam Vade:36 AY

Ödemesiz Dönem: 6 ay

Taksit Tutarı(Sonraki 30 ay boyunca) :188 TL

ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI

Kredi başvurusu internet üzerinden yapılabiliyor.

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HALKBANK TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ BAŞVURUSU

6 ay ödemesiz Temel İhtiyaç Desteği başvurusu Halkbank internet şubesi ve web sayfasından yapılmaktadır.

VAKIFBANK 6 AY ÖDEMESİZ KREDİ BAŞVURUSU NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?

Kredi başvurusu SMS ile gerçekleştirilebiliyor. SMS ile başvuru yapmak için, aralarında birer boşluk bırakarak DESTEK TCKN ve HANEGELİRI yazıp 5724’e SMS atabilirsiniz.

Başvuru değerlendirilmesi yapıldıktan sonra başvurunun sonucu olumlu olursa bilgilendirme yapılacak. Bilgilendirme sonrasında VakıfBank Mobil, İnternet Bankacılığı ve Çağrı Merkezi kanallarından kredinizi kullanarak anında hesabınıza aktarabilirsiniz.