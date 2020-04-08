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08.04.2020 - 09:22 |

Temel İhtiyaç Desteği başvurusu nasıl yapılır, ne zaman sonuçlanır? 10.000 TL Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi başvuru şartları neler?

Temel İhtiyaç Desteği ile vatandaşlara 10 bin TL'ye kadar kredi alma imkanı geldi. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın sunduğu kredi kapsamında 36 ay vade fırsatı bulunuyor. Başvuruların nasıl yapılacağı ve sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu. Peki Temel İhtiyaç desteği başvurusu nasıl yapılır? 6 ay ödemesiz kredi sonuçları ne zaman açıklanır?

Temel İhtiyaç Desteği başvurusu nasıl yapılır, ne zaman sonuçlanır? 10.000 TL Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi başvuru şartları neler?

10 bin TL'ye kadar 6 ay ödemesiz Temel İhtiyaç Desteği'nde 36 ay vade imkanı bulunuyor. Corona virüsün ekonomik etkilerini azaltmak için vatandaşlara sunulan Temel İhtiyaç Desteği sonuçları merakla bekleniyor. Temel İhtiyaç Desteği ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, açıklama yaptı. Peki Temel İhtiyaç desteği başvurusu nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanır?

BAKAN ALBAYRAK AÇIKLAMA YAPTI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün Temel İhtiyaç Desteği ile ilgili bir açıklama gerçekleştirdi. Bakan Albayrak açıklamasında:"5 bin lira altında geliri olan vatandaşlarımız için 10 bin liraya kadar, çok düşük maliyetli temel ihtiyaç desteği devreye alındı. Dün itibarıyla 3,7 milyon vatandaşımız başvurdu. Bu kapsamda da ödemeleri bu hafta başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

HALKBANK TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ BAŞVURUSU

6 ay ödemesiz Temel İhtiyaç Desteği başvurusu Halkbank internet şubesi ve web sayfasından yapılmaktadır.

ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI

Bireysel İhtiyaç Desteği kredisi detayları;

10.000,-TL’ye kadar,

6 ayı ödemesiz dönemli, 36 Aya kadar vadeli,

Aylık Eşit Taksitli,

Kredi kullanabilecektir.

10 bin TL'ye kadar kredi imkanı veriliyor.

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ÖDEME TABLOSU ÖRNEĞİ

Kredi Tutarı: 10.000

Toplam Vade:36 AY

Ödemesiz Dönem: 6 ay

Taksit Tutarı(Sonraki 30 ay boyunca) :376 TL

Kredi Tutarı: 7.500

Toplam Vade:36 AY

Ödemesiz Dönem: 6 ay

Taksit Tutarı(Sonraki 30 ay boyunca) :282 TL

Kredi Tutarı: 5.000

Toplam Vade:36 AY

Ödemesiz Dönem: 6 ay

Taksit Tutarı(Sonraki 30 ay boyunca) :188 TL

VAKIFBANK 6 AY ÖDEMESİZ KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

SMS ile başvuru yapılabiliyor. SMS ile başvuru yapmak için, aralarında birer boşluk bırakarak DESTEK TCKN ve HANEGELİRI yazıp 5724’e SMS atabilirsiniz.

Başvuru değerlendirilmesi yapıldıktan sonra başvurunun sonucu olumlu olursa bilgilendirme yapılacak. Bilgilendirme sonrasında VakıfBank Mobil, İnternet Bankacılığı ve Çağrı Merkezi kanallarından kredinizi kullanarak anında hesabınıza aktarabilirsiniz.

 

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