Temel ihtiyaç destek kredisi ne kadar, başvuru nasıl yapılır? Temel ihtiyaç kredi ödemeleri nasıl olacak, faiz oranı kaç? Ziraat - Vakıfbank - Halkbank başvuru ekranı...

Üç kamu bankası tarafından 6 ay ödemesiz temel ihtiyaç destek kredi başvuruları yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Temel ihtiyaç destek kredisine başvuruda bulunmak isteyenler, başvuru işlem detaylarını ve ödeme şartlarını öğrenmek istiyor. Son dakika haberlere göre, corona virüs nedeniyle paraya ihtiyacı olanlara ilişkin olarak kamu bankalarının verdiği kredilerde değerlendirmeler sonuçlanmaya başladı. Milyonlarca kişiye SMS'ler gönderilmeye başlandı. Peki temel ihtiyaç destek kredi başvurusu nasıl yapılır?

Corona virüs pandemisi nedeniyle kamu bankaları 5-7.5 ve 10 bin liralık düşük faizli 6 ay geri ödemesiz kredi kampanyası başlattı. Yoğun ilgi gören krediye başvurular devam ediyor.

TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Ziraat Bankası internet sitesinde başvuru için gerekenler arasında TC kimlik numarası, cep telefonu numarası, talep edilen kredi tutarı, taksit ödeme gün başlangıcı, hane halkı gelir bilgisi, medeni durum ve bakmakla yükümlü çocuk sayısı yer alıyor.

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VAKIFBANK TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Vakıbank'ten kredi kullanmak için aralarında birer boşluk bırakarak DESTEK TCKN ve HANEGELIRI yazıp 5724’e SMS atıldığında krediye olumlu ya da olumsuz dönüş hemen gerçekleşiyor.

HALKBANK TEMEL İTİYAÇ DESTEK KREDİSİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Halkbank TC kimlik numarası, doğum tarihi ve cep telefonu gibi bilgiler istiyor.

TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİ ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

Kredinin kullandırılma şartları ise oldukça uygun. 6 ay geri ödemesiz olarak kredi hesaplara geçiliyor. 6 aydan sonra ise ödemeler başlıyor.

FAİZ ORANI KAÇ?

Temel ihtiyaç kredisinde faiz/finansman oranı yüzde 0.49 olarak belirlendi. Kredi tahsis ücreti olarak da 50 lira alınacak. Efektif yıllık faiz/finansman oranı yüzde 7.5665 oldu.

Geri ödeme nasıl olacak?

10.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.

7.500 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.

5.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.

ÖDEMELER BAŞLADI



Bankalar bir süredir topladıkları taleplerden sonra kredi kullanmak isteyenlere yanıt vermeye başladı. SMS ile telefonlara gelen mesajı takip edenler istedikleri tutardaki krediyi kullanabiliyor. Krediyi kullanma işlemleri tamamlandıktan sonra ATM’lerden para çekme işlemi yapılabiliyor. Bankaya giderek herhangi bir işlem yapmaya gerek kalmıyor.