Temel ihtiyaç kredisi başvuru ekranı | Ziraat - Halkbank - Vakıfbank Temel ihtiyaç kredi sorgulama

Ülkemizde 10 Mart 2020 günü corona virüs vakaları görülmesinden sonra birçok alanda büyük önlemler alındı. Bazı işyerleri evden çalışma ortamı hazırlarken, evde çalışma şansı olmayan işyerleri ya ücretsiz izin kullandılar ya da dönüşümlü olarak çalışmaya başladılar. Bazı işverenler ise işyerlerini kapatmak durumunda kaldı. Zor durumda kalan vatandaşlar için kamu bankaları temel ihtiyaç kredileri sağladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi kapsamında geliri 5.000 TL altında olan vatandaşlar kamu bankalarından kredi başvurusunda bulunabilecek. Bu kapsamda 3 kamu bankası tarafından verilecek olan kredi için vatandaşlar başvurularını online ortam üzerinden gerçekleştirebilecek. Hane halkının geliri 5.000 TL altında olan vatandaşlara sunulacak olan kredi imkanında 6 ay ödeme talep edilmezken vade 36 aya kadar bölünebilecek.

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU ZİRAAT BANKASI

KREDİMİ NASIL KULLANABİLİRİM?

İnternet şube veya Ziraat mobil uygulamamızdan Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredinizi her zaman kullanabilirsiniz.

Bankkartınız ve kart şifreniz varsa https://bireysel.ziraatbank.com.tr(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) adresinden ya da Ziraat Mobil uygulamamızdan "Hemen Başvur" seçeneği ile parolanızı oluşturabilir, Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredinizi her zaman kullanabilirsiniz.

Bankkartınız ve kart şifreniz yoksa kredinizi kullanmak için Bankkartınız ve kart şifreniz yoksa kredinizi kullanmak içintıklayınız(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır).

Kredinizi ATM'lerimizden Bankkartınızla veya Bankkartınız yoksa "Kartsız İşlemler-Diğer İşlemler-İhtiyaç Destek Kredi Ödemesi" seçeneğinden dilediğiniz zaman alabilirsiniz.

ÖRNEK ÖDEME TABLOSU

ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ KREDİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ



TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ VAKIFBANK

Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında orta ve düşük gelir grubunda yer alan müşterilerimize finansman desteği sağlamak için hazırlanan “Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi” kampanyası VakıfBank’ta.

Kredi Başvurunuz değerlendirmeye alınacak olup başvurunuzun olumlu bulunması durumunda tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Bilgilendirmenin ardından şubeye gitmeden, VakıfBank Mobil, İnternet Bankacılığı kanallarından kredinizi kullanarak anında hesabınıza aktarabilirsiniz.

Başvurunuzun olumsuz bulunması durumunda ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisine Kamu Bankalarının sadece birinden başvuru yapılabilecektir. Aynı hane içerisinden ise sadece bir kişi krediye başvuruda bulunabilecektir.

Eşlerden yalnızca biri krediden faydalanabilecektir.

Kredinin ödemesine 6 ay sonra başlanabilir, kredi kullanım esnasında tarafınıza bu seçenek sunulur.

Kredinizi;

10.000 TL’ye kadar,

6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli,

Aylık eşit taksitli,

Aylık %0,49 faiz oranıyla kullanabilirsiniz.

ÖRNEK ÖDEME TABLOSU

VAKIFBANK TEMEL İHTİYAÇ KREDİ BAŞVURU EKRANI



TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU HALKBANK

Halkbank İnternet Şubemize giriş yaparak; Başvuruà Bireysel Kredi Başvurusuà Kredi Türü: Tüketici KredisiàKredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

Halkbank Mobil Şubemize giriş yaparak; Başvuruà Kredi Başvurusuà Kredi Türü: Tüketici Kredisià Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

0850 222 0 400 Halkbank Dialog’u arayarak Sesli yanıt sisteminde önceliklendirilmiş işlemler menüsünde 2 numaralı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisini seçerek başvuruda bulunabilirsiniz.

HALKBANK TEMEL İHTİYAÇ KREDİ BAŞVURU EKRANI



