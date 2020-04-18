Temel ihtiyaç kredisi başvuru sayfası: Ziraat - Vakıfbank - Halkbank! Temel ihtiyaç kredileri ne zaman sonuçlanır?

Ülkemizde yaşanan corona virüs salgını nedeniyle her geçen gün önlemler büyüyor. Corona virüs salgınından dolayı maddi anlamda zarar gören vatandaşlar, temel ihtiyaç kredisine başvuruda bulunabilecek. Üç kamu bankasının halka sunduğu Temel ihtiyaç kredi başvurusu nasıl yapılır, başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank temel ihtiyaç kredisi başvuru linki...

TEMEL İHTİYAÇ KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

VAKIFBANK TEMEL İHTİYAÇ KREDİ BİLGİLERİ

Kredinin Özellikleri Nelerdir?

10.000 TL’ye kadar,

6 ayı ödemesiz olacak şekilde, 36 aya kadar vadeli,

Aylık eşit taksitli,

Aylık %0,49 faiz oranına sahip olacaktır.

Kimler Faydalanabilir?

Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi kampanyasından hane halkı geliri 5.000 TL ve altında olan bireysel müşteriler faydalanabilecektir.

Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisine nasıl başvurabilirim?

Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi kampanyasına hemen başvuru yapmak için tıklayınız.



Başvurumun Sonucunu Nasıl Öğrenebilirim?



Başvurunuz değerlendirmeye alınacak olup, başvurunuzun olumlu bulunması durumunda tarafınıza bilgilendirme SMS’i gönderilecektir.

ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ KREDİ BİLGİLERİ

İnternet şube veya Ziraat mobil uygulamamızdan Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredinizi her zaman kullanabilirsiniz.

Bankkartınız ve kart şifreniz varsa https://bireysel.ziraatbank.com.tr(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) adresinden ya da Ziraat Mobil uygulamamızdan "Hemen Başvur" seçeneği ile parolanızı oluşturabilir, Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredinizi her zaman kullanabilirsiniz.

Bankkartınız ve kart şifreniz yoksa kredinizi kullanmak için Bankkartınız ve kart şifreniz yoksa kredinizi kullanmak için tıklayınız



HALKBANK TEMEL İHTİYAÇ KREDİ BİLGİLERİ

Başvurularınızı;

Halkbank İnternet Şubemize giriş yaparak; Başvuruà Bireysel Kredi Başvurusuà Kredi Türü: Tüketici KredisiàKredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.



Halkbank Mobil Şubemize giriş yaparak; Başvuruà Kredi Başvurusuà Kredi Türü: Tüketici Kredisià Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.



0850 222 0 400 Halkbank Dialog’u arayarak Sesli yanıt sisteminde önceliklendirilmiş işlemler menüsünde 2 numaralı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisini seçerek başvuruda bulunabilirsiniz.



Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi’ne başvurmak için tıklayınız.



