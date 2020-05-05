Temel ihtiyaç kredisi başvurusu sorgulama linki - Temel ihtiyaç kredisi başvuru sonucu Ziraat - Vakıfbank - Halkbank (6 ay geri ödemesiz kredi sonuçları)

Üç kamu bankası tarafından sağlanan temel ihtiyaç kredisi Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank üzerinden sağlanıyor. Temel ihtiyaç kredisi başvuruları tamamlandıktan sonra kredinin olumlu veya olumsuz sonucunu öğrenmek isteyenler, Temel ihtiyaç kredisi başvuru sorgulama sayfasına akın ediyor. 6 Ay geri ödemesiz olması nedeniyle birçok vatandaşı rahatlatıcak olan bu kredinin başvuru işlemleri halen devam ediyor. Peki temel ihtiyaç kredi başvurusu nasıl yapılır? Temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları nereden öğrenilir?

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİNE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın Temel ihtiyaç kredisine başvuru için hazırladıkları linklere aşağıdan erişim sağlayabilirsiniz. Linklere tıkladığınızda bankanın istediği gerekli bilgileri doldurmanız yeterli.

ZİRAAT BANKASI BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ



VAKIFBANK BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ



HALKBANK BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ



TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Temel ihtiyaç kredisine başvuru işlemini tamamladıktan sonra, kredi başvurunuz için olumlu veya olumsuz sonucunuzu aşağıdaki linkler üzerinden öğrenebilirsiniz. Hangi bankaya başvuru yaptıysanız o bankanın linki üzerinden temel ihtiyaç kredi başvuru sonucunuzu sorgulayabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI BAŞVURU SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ



VAKIFBANK BAŞVURU SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ



HALKBANK BAŞVURU SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ



