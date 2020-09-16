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16.09.2020 - 07:00 | | İBRAHİM YILDIZ İstanbul DHA

Temel Kotil taburcu edildi

Koronavirüs nedeniyle hastaneye yatırılan ve yoğun bakım ünitesinde entübe edilen Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Temel Kotil taburcu edildi

Ankara’da tedavi gördüğü hastanede taburcu olduktan sonra dinlenmek üzere evine geçen  Kotil, sosyal medya hesabı üzerinden bir teşekkür yazısı yayımladı. Kotil, “Bir süredir devam eden tedavim, sizlerin duaları ve sağlık çalışanlarının gayreti ile tamamlandı ve sağlığıma kavuştum. Bu süreçte desteklerini esirgemeyerek gücüme güç katan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktaya, Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Kocaya, Savunma Sanayi Başkanımız Sayın Prof. Dr. İsmail Demire, sağlığım ile yakından ilgilenen diğer tüm devlet yöneticilerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Ara verdiğimiz görevime en kısa süre içerisine geri dönerek başta Milli Muharip Uçak olmak üzere tüm projelerimizi tamamlamak ve tüm dünyaya tanıtmak için büyük TUSAŞ ailesiyle birlikte kaldığımız yerden canla başla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Yangında dumanların arasında kalan yavru köpek kurtarıldıGaziantep'te ayakkabı atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumanların arasında kalan yavru köpek ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
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