Tenasüp Nedir, Özellikleri Nelerdir? Cümle Örnekleri İle Tenasüp Sanatı Kon Anlatımı

Tenasüp kelime anlamı ile ele alındığı zaman Türkçe içerisinde, ‘uygunluk’ anlamına gelmektedir. Tabii

daha geniş açarak tenasüp sanatının detaylarını incelemek gerekir. Özellikle söz konusu şiirler olduğu

zaman tenasüp sanatı yoğun şekilde kullanılmaktadır.

Tenasüp Nedir?

Anlam açısından birbiriyle uyumlu kelimelerin bir arada kullanılmasına tenasüp denmektedir. Bu

doğrultuda karşıt anlamlı kelimelerin bir arada kullanılması Tenasül sanatına uymaz. Özellikle söz

konusu divan şiirleri olduğu zaman tenasüp sanatı çok fazla kullanılır. Böylece tarih, hayvanlar, bitkiler,

çiçek adları, mitoloji ve birçok değişik bilim terimleri de bu konuda ele alınır.

Tenasüp Özellikleri Nelerdir?

Genel özellikleri açısından birbiri ile aynı anlamı taşıyan kelimelerin etkin şekilde kullanılması ile

tenasüp sanatı ortaya çıkmaktadır. Zaten kelime anlamı üzerinden de tenasüp, ‘uygunluk’ anlamına

geliyor. Özellikle söylenmek isteneni daha iyi anlatmak ve kavram alanlarını belirginleştirmek adına bu

sanattan faydalanılır. Böylece metnin ana fikri daha iyi şekilde hissettirilmekte ve öğeler hatırlatılarak

şiirin üslubu etkin şekilde belirlenir. Bu sebepten dolayı tenasüp sanatı özellikle divan şiiri öne çıktığında

oldukça büyük bir potansiyel teşkil etmektedir.

Cümle Örnekleri ile Tenasüp Sanatı Konu Anlatımı

Belli başlı bazı cümle örnekleri ile beraber tenasüp sanatını anlatmak mümkün. Böylece görsel olarak

cümle içerisindeki kelimelerin uyumuna bakarak, buna uygun şekilde tenasüp sanatını siz de

değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda farklı şiirlerde karşınıza çıktığı zaman konuyu daha idrak etmeniz

mümkün. Bu doğrultuda bir örnek vermek gerekirse;

‘’Aramazdık gece mehtabı gözünde parlarken

Bir uzak yıldıza benzerdi güneş sen varken’’ (F Nafiz Çamlıbel)

Bu şiirde görüldüğü gibi mehtap, ‘ay aydınlığı’ ile beraber yıldız ve güneş birbirleriyle ilişkili şekilde aynı

anlama doğru cümleleri götürmektedir. Böylece anlatılmak istenen daha etkin şekilde karşı tarafa ulaşır.

Bu üç sözcük birbiriyle ilişkili olduğundan dolayı, bir arada kullanıldığı zaman tenasüp sanatı ortaya

çıkar.

Genel olarak söz konusu Divan şiiri olduğu zaman çok fazla kullanılan bir üslup olduğunu dile getirmek

mümkün. Eski dönemlerde daha fazla değerlendirilen ve öne çıkan sanatlardan biridir. Ancak özellikle

önemli şairlerin pek çok kitabında kullandığı ve günümüzde hala kullanılan güçlü sanatlar arasında yer

alıyor.