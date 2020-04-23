Teokrasi Ne Demek? Tdk'ya Göre Teokratik Kelimesinin Anlamı Nedir?

Teokrasi, Yunancada yer alan “theokratia” kelimesinden türemiştir. Bu kelime Yunancada tanrı düzeni manasına gelmektedir. Bu kapsamda teokrasi ile yönetilen bir sistemde din kurallarının geçerli olduğu kabul edilmektedir. Yasal kararların en yüksek noktasında ise bir ruhban sınıfı yer almaktadır. Bu grup kendilerini yaratıcının temsilcileri olarak öne sürmektedir

Teokrasi Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

1. Siyasi bir düzen.

2. Siyasal güç ve yönetimin yalnızca Tanrı tarafından seçilmiş ve onu temsil ettiklerine inanan dini bir

grubun elinde toplanması durumu.

3. Din erki.

Teokratik monarşi: İçerisinde hem teokrasi hem de monarşinin yer aldığı siyasi yönetim biçimi. Yönetimin tek kişinin egemenliği altında toplanması ama aynı zamanda da din kurallarına uyan bir yönetim anlayışının kabul edilmesi.