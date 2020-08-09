Terasta yakÄ±lan mangal felakete neden oluyordu!

YangÄ±n, saat 17.30 sÄ±ralarÄ±nda BoÄŸazkÃ¶y Mahallesi TÃ¼rksoy Caddesi'ndeki 2 katlÄ± bir binanÄ±n Ã§atÄ± katÄ±nda Ã§Ä±ktÄ±. Ä°ddiaya gÃ¶re, binanÄ±n Ã§atÄ± katÄ±nda kalan vatandaÅŸlarÄ±n terasta mangal yaktÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. YangÄ±n kÄ±sa sÃ¼rede tÃ¼m Ã§atÄ± katÄ±na yayÄ±ldÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine itfaiye, saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi. Ä°tfaiye ekipleri, alev alev yanan Ã§atÄ± katÄ±na merdiven aracÄ±yla mÃ¼dahale etti. YaklaÅŸÄ±k 1 saat sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan yangÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±. YangÄ±nda Ã¶len ya da yaralanan olmazken, Ã§atÄ± katÄ±nda hasar meydana geldi. YangÄ±n anÄ± vatandaÅŸlarÄ±n cep telefonu kameralarÄ±na yansÄ±dÄ±.

"2 DAKÄ°KA DA YANDI"Â

Mahalle sakini Mahmut BÄ±yÄ±klÄ±, "Suriyeliler kalÄ±yor burada. Mangal yakmÄ±ÅŸlar yukarÄ±da. KÄ±vÄ±lcÄ±m sÄ±Ã§radÄ±ktan 2 dakika sonra Ã§atÄ± katÄ± tutuÅŸup yandÄ±. Ä°tfaiyeye haber verdik, gelip sÃ¶ndÃ¼rdÃ¼ler. Can kaybÄ± ve yaralÄ± yok" dedi.Â