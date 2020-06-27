Terör evine nokta atışı

Bölgede Kandil’den görevlendirilen koordinatörler de bu kapsamda anbean izleniyor. 23 Haziran gecesi Ayn el Arap’ta bir ev, henüz kimliği tespit edilemeyen SİHA tarafından vuruldu. Halince köyünde bombalanan evde PKK/YPG’li oldukları bildirilen dört kadının öldüğü açıklandı. Dört kadından birinin PKK’nın kadın yapılanması üyesi “Leyla Agiri” kod adlı Filiz Arslan olduğu belirtildi.TSK’ya ait SİHA’ların Süleymaniye yakınlarında düzenlediği saldırıda PKK’nın sözde istihbarat başkan yardımcısının öldürüldüğü de ileri sürüldü. Öte yandan MSB’den yapılan açıklamada Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerce yaşam alanlarına tuzaklanan altı havan mühimmatı Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi tarafından imha edildiği bildirildi.