27.06.2020 - 07:00 | | NAMIK DURUKAN Ankara
Terör evine nokta atışı
“Barış Pınarı Harekâtı” sonrası Suriye’de PKK/YPG’nin faaliyetleri, TSK tarafından İHA ve SİHA’larla yakından izlenerek kontrol altına alınıyor.
NAMIK DURUKAN Ankara
Bölgede Kandil’den görevlendirilen koordinatörler de bu kapsamda anbean izleniyor. 23 Haziran gecesi Ayn el Arap’ta bir ev, henüz kimliği tespit edilemeyen SİHA tarafından vuruldu. Halince köyünde bombalanan evde PKK/YPG’li oldukları bildirilen dört kadının öldüğü açıklandı. Dört kadından birinin PKK’nın kadın yapılanması üyesi “Leyla Agiri” kod adlı Filiz Arslan olduğu belirtildi.TSK’ya ait SİHA’ların Süleymaniye yakınlarında düzenlediği saldırıda PKK’nın sözde istihbarat başkan yardımcısının öldürüldüğü de ileri sürüldü. Öte yandan MSB’den yapılan açıklamada Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerce yaşam alanlarına tuzaklanan altı havan mühimmatı Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi tarafından imha edildiği bildirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.