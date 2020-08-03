DEAÅž'a yÃ¶nelik baÅŸarÄ±lÄ± operasyonlarÄ±yla adÄ±ndan sÃ¶z ettiren TÃ¼rkiye, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne karÅŸÄ± Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ mÃ¼cadele Ã¶rneÄŸi sergiliyor.Â TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a karÅŸÄ± mÃ¼cadelesine kesintisiz devam eden TÃ¼rkiye, operasyonlarla Ã¶rgÃ¼te nefes aldÄ±rmadÄ±. GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, gerÃ§ekleÅŸtirdikleri baÅŸarÄ±lÄ± operasyonlarla baÅŸta Ä°stanbul ve Ankara olmak Ã¼zere Ã§ok sayÄ±da kentte kanlÄ± eylem planlayan terÃ¶ristlerin oyununu bozdu. AA muhabirinin derlediÄŸi bilgilere gÃ¶re, temmuz ayÄ±nda polis, jandarma ve hudut birliklerinin yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmalarda, aralarÄ±nda yabancÄ± uyruklularÄ±n da bulunduÄŸu 187 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±, Ã¶rgÃ¼te ait Ã§ok sayÄ±da dokÃ¼man, silah ve mÃ¼himmat ele geÃ§irildi.Â GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼phelilerden 19'u tutuklandÄ±. ZanlÄ±lardan bazÄ±larÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edildi, bazÄ±larÄ±nÄ±n ise adli makamlardaki iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor.

TEMMUZ'DA PEÅž PEÅžE OPERASYONLAR

Ä°stanbul'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a yÃ¶nelik farklÄ± tarihlerde dÃ¼zenlenen operasyonlarda, aralarÄ±nda yabancÄ± uyruklularÄ±n da bulunduÄŸu 73 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ankara'da, MÄ°T ve Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n DEAÅž'a yÃ¶nelik ortak operasyonunda, Irak uyruklu 18 zanlÄ± yakalandÄ±.

DiyarbakÄ±r'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda, Kurban BayramÄ±'nda saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduklarÄ± iddiasÄ±yla 9 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž Ã¼yesi olduÄŸu iddiasÄ±yla INTERPOL tarafÄ±ndan aranan Rusya vatandaÅŸÄ± 4 kadÄ±n ile kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼ltenle aranan Fransa vatandaÅŸÄ± ÅŸÃ¼pheli Kilis'in Suriye sÄ±nÄ±r hattÄ±nda yakalandÄ±.

Gaziantep'te terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik operasyonda, eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan zanlÄ± tutuklandÄ±.

Adana, Samsun, Konya, Osmaniye ve Bursa'da DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonlarda, aralarÄ±nda yabancÄ± uyruklularÄ±n da bulunduÄŸu 48 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi yakalandÄ±.

Kayseri'de jandarma tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen terÃ¶r operasyonunda Suriye uyruklu 3 kardeÅŸ tutuklandÄ±.

UÅŸak'ta DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 4 yabancÄ± uyruklu zanlÄ±dan 3'Ã¼ tutuklandÄ±, biri adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Bolu'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Suriye uyruklu 3 zanlÄ± tutuklandÄ±.

Bilecik, Sakarya, Kayseri ve Samsun'da DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonlarda yakalanan 23 zanlÄ±dan 9'u tutuklandÄ±, diÄŸerleri adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Adana'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž Ã¼yesi olduÄŸu iddiasÄ±yla tutuklu yargÄ±lanan sanÄ±k Cuma H, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma" suÃ§undan 6 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.