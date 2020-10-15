MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Terör örgütü HTŞ üyesi 4 şüpheli adliyede
ABONE OL
15.10.2020 - 16:13 | | DHA

Terör örgütü HTŞ üyesi 4 şüpheli adliyede

Samsun'da, silahlı terör örgütü Heyet Tahrir-El Şam (HTŞ) üyesi olarak Suriye'de faaliyet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Terör örgütü HTŞ üyesi 4 şüpheli adliyede

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Komutanlığı ekipleri, silahlı terör örgütü HTŞ üyesi oldukları ve Suriye'de faaliyet gösterdikleri belirlenen Suriye uyruklu 5 şüpheliyi takibe aldı. Şüphelilerden 4'ünün Bafra ilçesinde, 1'inin ise Denizli'nin Buldan ilçesinde olduğunu belirleyen ekipler, belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Samsun İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

​Şüphelilerden işlemleri tamamlanan 4'ü adliyeye sevk edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruzCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Foça'da sahte içki operasyonu: 9 gözaltı

Foça'da sahte içki operasyonu: 9 gözaltı

SGK yılda 1 kez ödüyor! Milyonlara ücretsiz…

SGK yılda 1 kez ödüyor! Milyonlara ücretsiz…
Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

e-YDS sınav giriş belgesi alma ekran! e-YDS sınav giriş yerleri açıklandı 2020!

e-YDS sınav giriş belgesi alma ekran! e-YDS sınav giriş yerleri açıklandı 2020!

Sıradaki Haber