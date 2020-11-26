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26.11.2020 - 10:40 | | AA

Terör örgütü PKK, Sincar’daki gelir kaynaklarına saldırıyor

Terör örgütü PKK’nın Sincar Anlaşması’nı bozmaya yönelik çabalara giriştiği, bölgenin gelir kaynaklarına saldırarak IKBY yönetimini zayıflatmayı, Bağdat ile Erbil yönetimlerinin arasını açarak Sincar’da kalmayı sürdürmeye çalıştığı belirtildi.

Terör örgütü PKK, Sincar’daki gelir kaynaklarına saldırıyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak’ın kuzeyindeki yoğun operasyonları nedeniyle iyice sıkışan terör örgütü PKK’nın, Irak Hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasındaki Sincar Anlaşması nedeniyle de sıkıntı yaşadığı belirlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak Hükümeti ile Erbil arasında yapılan Sincar Anlaşması halkın evlerine dönmesinin ve Sincar’ın IKBY idaresine bağlanmasının yolunu açtı.

Anlaşma kapsamında Sincar konusunda yeni bir yönetim şekli üzerinde çalışılırken, bölgede huzur ortamı sağlayacak düzenlemeler de yapılmaya başlandı. Tüm gelişmeler Sincar halkının yeniden evlerine dönmesinin yolunu açarken, terör örgütü PKK’nın ise bölgedeki varlığını sıkıntıya soktu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yoğun operasyonları nedeniyle de iyice köşe sıkışan terör örgütü, Sincar Anlaşması’nı bozmaya yönelik çabalara girişti. Bölgenin gelir kaynaklarına yönelik saldırılarını artıran terör örgütünün IKBY yönetimini zayıflatmayı ve Bağdat ile Erbil’in arasını bozarak Sincar’da kalmayı sürdürmeye çalıştığı belirtildi.

Güvenlik kaynakları, terör örgütünün son dönemki saldırılarını bölge halkının evlerine dönmesini engellemek için yaptığını belirtirken, teröristlerin böylelikle bölgede kalmaya devam etmeyi amaçladıklarını söyledi.

GÖRÜNTÜLERLE ALGI OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORLAR

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetlerinin yoğun operasyonları nedeniyle saklandıkları yerlerden çıkamayan terör örgütünün sözde yöneticilerinin, terör örgütünde artan kaçışlara engel olmak için farklı yolları denedikleri belirlendi.

Mehmetçiğin son dönemde gerek havadan gerekse karadan yaptığı başarılı operasyonlar nedeniyle Kandil’in güneyine, Sincar’a geçerek mağaralarda saklanan terör örgütü elebaşlarının buralardan çıkamadıkları tespit edildi.

Sözde yöneticilerin daha önce kameraların önünde yaptıkları konuşmaların yerini ise artık nerede çekildiği belli olmayan görüntüler aldı.

Güvenlik kaynakları, bu durumun örgütün sözde elebaşlarının yaşadığı ölüm korkusunu iyice gözler önüne serdiğini belirtirken, örgütün artan çözülmeyi ve kaçışları azaltmak için her türlü çabayı gösterdiğinin kanıtı olarak da değerlendirdi.

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