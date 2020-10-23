23.10.2020 - 10:56 |
Terör örgütü PKK'da kaçışlar sürüyor! 1 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, bir PKK'lı teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütü mensubu 1 terörist, Şırnak’ta, güvenlik güçlerine teslim oldu.
İkna yoluyla teslim olan teröristin; 2010 yılında örgüte katıldığı ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü belirlendi.
Teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak’tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısı 185’e yükseldi.