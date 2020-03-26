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26.03.2020 - 10:49 | | DHA

'Terör örgütü üyeliği'nden 6 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

Siirt'te, 'terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan N.T., jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

'Terör örgütü üyeliği'nden 6 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'terör örgütüne üye olmak'tan hakkında 6 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan N.T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. N.T.'nin merkeze bağlı Kayaboğazı köyünde olduğunu belirleyen ekipler, operasyon düzenlendi. Adresine yapılan baskınla N.T., yakalandı. Jandarmadaki sorgusunun ardından N.T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

 

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