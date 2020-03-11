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11.03.2020 - 20:07 |

Terör örgütünde çözülmeler devam ediyor... İkna yoluyla teslim oldular

Emniyet ve jandarmanın çalışmasıyla, bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist ikna yoluyla, 1 terörist ise kaçarak teslim oldu.

Terör örgütünde çözülmeler devam ediyor... İkna yoluyla teslim oldular

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, emniyet ve jandarma birimlerinin, ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucunda bölücü terör örgütünde çözülme devam ediyor.

Bu kapsamda bugün, "Nazlıcan Şahin" kod adlı Gülbahar Öner ile "Delila Mardin" kod adlı Zeynep Erkan ikna yoluyla teslim oldu.

"Cotkar Zinar" kod adlı Bayram Akşahin ise örgütten kaçarak Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine sığındı.

Böylelikle bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 60'a yükseldi.

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