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29.09.2020 - 21:04 | | DHA

Terör örgütünden kaçışlar sürüyor! Sayı 171'e çıktı

Gelen son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu ikna edilen 1 teröristin, Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Terör örgütünden kaçışlar sürüyor! Sayı 171'e çıktı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütünden kaçışlar sürüyor, 1 terörist daha Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen başarılı ikna çalışmaları sonucunda bölücü terör örgütünden kaçışlar hızlandı. Bu kapsamda  Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nın ikna çalışmasıyla Suriye'de faaliyet yürüten 1 örgüt mensubu daha bugün Mardin'de hudut birliğine teslim oldu" denildi. 

Açıklamada, bugün teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla gelen terörist sayısının 171'e yükseldiği kaydedildi. 

İctimai TV ekibi saldırıya uğradıAzerbaycan'da sınır hattında çatışmalar sürüyor. Azerbaycan'ın topraklarını işgal eden Ermeni silahlı güçleri Azerbaycanlı basın mensuplarını hedef aldı.
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