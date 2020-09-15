Terör örgütünün sözde hacker çetesine darbe!

PKK’nın siber korsanları Mezopotamia Hackers grubu, okullar ve halkın online başvuru yaptığı kamu kurumlarını hedef aldı. 71 ilde 411 kamu kurum/kuruluşu ile 81 ilde tüzel kişiliklere ait 14 binden fazla internet sitesini hacklediler.

TRT Haber'den Burcu Bektaş'ın haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada yakalanan zanlıların 11'i tutuklanırken 6'sı itirafçı oldu. İtirafçı olan bir siber korsanın ifadeleri sistemin nasıl işlediğini gözler önüne serdi.

Henüz 15 yaşındaydı... İnternette video izlerken PKK’nın tuzağına düştü. “Vurkaç Tim” isimli grubun reklamına tıkladı. Kişisel bilgilerini verip üye oldu. Böylece terör örgütü PKK/KCK adına siber korsanlık yapan gruba da ilk adımını atmış oldu.

RÜTBE ALDI, SÖZDE ALBAY OLDU

Operasyonda yakalanan o şüpheli itirafçı oldu. İşte anlattıkları: "Forum sayfasına üye olanları PKK saflarına çekmeye çalışıp, o kişilere hackleme ile ilgili dersler verip, hazırladıkları PKK içerikli indeksleri göndererek propaganda yapıyorlar. Ben de hacklediğim sayfaların ön yüzlerine PKK ile alakalı Türkçe ve Kürtçe sözlerin yazıldığı resimler koydum. Bu yapılanma içinde erlikten mareşalliğe kadar rütbeler vardır. Ben 2017 yılında erdim 2018 yılında hacklediğim sayfalardan dolayı albaylığa yükseldim.”