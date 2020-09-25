Terör şüphelisi, ağabeyinin kimliğiyle yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmasında, silahlı terör örgütü üyeliğinden aranan A.Ö.'nün Van'dan Siirt'e geleceği belirlendi. A.Ö.'nün yakalanmasına yönelik çalışma başlatan ekipler, Siirt merkeze bağlı Aktaş köyüne operasyon düzenlendi. Operasyonda A.Ö., üzerinde ağabeyi M.Ö.'ye ait kimlikle yakalandı.
Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.Ö., mahkemece tutuklandı.
Atmaca'ya yeni özellik! Yurt dışından büyük ilgi varRoketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi olan ve yurt dışından da ilgi gören "Atmaca"nın teslimatlarına bu sene sonu itibarıyla başlanacağını aynı füzenin karadan karaya versiyonu için de çalışma yaptıklarını bildirdi.