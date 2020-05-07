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07.05.2020 - 14:19 | | İHA

Ters dönen traktörün altında feci şekilde can verdi!

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Ters dönen traktörün altında feci şekilde can verdi!

Kaza, Milas’ın Avşar Mahallesi’nde traktör kazası meydana geldi. Hakan Belen’in (45) kontrolünde seyreden 48 KK 551 plakalı traktör henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıktı.

Dere yatağına devrilen traktörün altında kalan Belen için olay yerine, Milas İlçe Jandarma Komutanlığı, 112 sağlık ekipleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Belen’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

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